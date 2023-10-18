Яндекс запустил нейросеть YandexART для генерации изображений

Яндекс представил диффузионную нейросеть YandexART (Yandex AI Rendering Technology), которая умеет генерировать изображения и анимацию по текстовому описанию пользователя. При этом сеть унаследовала российский культурный код — она знает известные места в России и выдающихся личностей, а также персонажей мультфильмов и сказок.

Новая нейросеть создает изображения и анимацию методом каскадной диффузии. Изначально YandexART генерирует картинки и кадры для соответствия пользовательского запроса, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями.

Нейросеть YandexART доступна в Шедевруме, при создании рекламных объявлений в Яндекс Бизнесе и совсем скоро появится в Яндекс Клавиатуре. При помощи YandexART можно будет сгенерировать изображение по текстовому описанию и установить её в качестве фона.