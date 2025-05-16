Яндекс улучшил определитель номера: теперь он показывает рейтинг, фото и адрес организации

Яндекс добавил новые функции в определитель номера, встроенный в фирменные Android-приложения. Теперь при входящем звонке от организации можно сразу увидеть подробную информацию о ней — рейтинг, фото офиса, режим работы и ссылку на сайт.

Вся информация отображается в истории вызовов и на экране входящего звонка, если компания зарегистрирована в Яндекс Бизнесе и подтвердила свою офлайн-точку.

Рейтинг организации рассчитывается на основе отзывов в Яндекс Картах. Пользователь может нажать на него и перейти к карточке компании, чтобы прочитать мнения других людей. Фото также появляются во время звонка, чтобы было проще узнать знакомое место.

Функция работает только на Android. О сроках появления в iOS пока не сообщается.