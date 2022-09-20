Яндекс усовершенствовал поиск для IT-специалистов

Компания Яндекс рассказала об улучшении своей поисковой машины при помощи нейросети CS YATI. Собой она представляет новую модель, которая обучалась на документации для IT-специалистов и оценках экспертов по программированию. Всё это позволит значительно повысить качество поисковой выдачи для разработчиков и ML-специалистов.

Новая модель учитывает больше информации, чем её предыдущая версия — YATI. В Яндексе отмечают, что нейросеть проанализировала множество поисковых запросов и сайтов, которые связаны с программированием.

Яндекс также улучшил отображение сниппетов для GitHub и NPM, добавив туда полезную информацию.

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