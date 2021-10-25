Роботы «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России»

Робот-курьер «Яндексе» под названием «ровер» будет доставлять посылки «Почты России». Первыми воспользоваться его услугами смогут жители Москвы. На первом этапе доставка будет доступна в 27 отделениях почты, а сама доставка обойдётся в 1 рубль.

Сначала к роба-доставке подключат 4 отделения в районе Хамовники, а затем добавятся ещё 23, расположенные около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», а также в Раменках и других районах столицы.

Пока радиус доставки ограничен двумя километрами от отделения. Пользователь, который попадает под радиус действия, увидит из приложения «Почты России» опцию с роботом. Перемещение ровера будет показываться на карте, а после того, как он доедет до точки назначения, пользователь получит СМС-код для открытия крышки.

Пока доставка «Яндекс.ровером» будет доступна из приложения на Android.