«Яндекс» готовит свой шлюз для умного дома под названием «Яндекс Хаб»

Компания «Яндекс» намерена выпустить шлюз для устройств умного дома, который работает по протоколу беспроводной связи Zigbee. Уже есть соответствующая декларация, где новинка фигурирует под названием «центр умного дома „Яндекс Хаб“». На рынке подтверждают скорый релиз устройства.

При этом компания пока отказалась от комментариев и заявила, что вернётся с подробностями, когда они будут.

Как ожидается, «Яндекс Хаб» будет устрйоством-посредником между колонками «Яндекс Станция» и устройствами умного дома с поддержкой Zigbee. Этот протокол поддерживает только Яндекс Станция 2», остальные версии ограничиваются Wi-Fi. При этом «Яндекс» продаёт умные лампочки, выключатели, розетки и другую периферию с Zigbee, однако это устройства китайского производства Aqara.

Сам протокол Zigbee применяется для беспроводной связи для устройств с низким энергопотреблением. Его особенностью является быстрый отклик и работа в локальном режиме — не нужно отправлять данные на сервер. Хотя шлюз может иметь доступ к интернету, к примеру, для удалённого управления

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