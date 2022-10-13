Яндекс Игры запускают бесплатный курс по разработке игр на Unity

Яндекс Игры запускают бесплатный курс, который поможет даже начинающему разработчику научиться создавать игры на движке Unity и монетизировать их. Участники курса получат практический опыт разработки игры с нуля: от знакомства с принципами работы движка до создания полноценной игры и загрузки её в Яндекс Игры.

Программа обучения состоит из видеоуроков с дополнительными обучающими материалами. Полный курс займёт в среднем 10–12 часов.

Участники курса узнают о трендах, получат навыки программирования на Unity и создадут полную версию игры. А ещё разберутся, как добавлять анимацию, эффекты и звуки, создавать несколько уровней, разрабатывать пользовательский интерфейс, финальную сцену и т.д.

Чтобы принять участие в курсе и познакомиться с его полной программой, нужно зарегистрироваться по ссылке.

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