Яндекс Музей проведёт фестиваль истории технологий «Демодуляция»

17 и 18 сентября, в штаб-квартире Яндекса на Льва Толстого пройдет фестиваль, посвященный истории технологи — вход туда свободный для всех желающих. «Демодуляция» пройдет уже в четвертый раз, и в этом году станет площадкой, интересной для всей семьи.

Для фестиваля десятки ретросообществ и музеев из разных городов привезут свои коллекции и проведут игровые турниры. Гостей ждёт экспозиция работающих ретрокомпьютеров, приставок, игровых автоматов и калькуляторов, большая детская программа и мастер-классы, а также выступления экспертов по технологиям. Лекторы расскажут об истории вычислительных устройств, об их применении сегодня и о том, как общение с техникой прошлых лет способствует новым идеям.

Программа обоих дней стартует в 11:00. Завершит фестиваль концерт живой музыки в исполнении инди-артистов.

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