Яндекс добавил в умную камеру режим распознавания текста

В умной камере Яндекса появился режим «Текст». Пользователи смогут наводить камеру на любое слово или фразу и скопировать их в один клик.

Умная камера распознаёт печатные тексты на 47 языках. Распознанный текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск Яндекса. Например, чтобы найти в интернете учебник, теперь не нужно набирать его название — достаточно навести камеру на обложку и нажать кнопку «Найти». Камера поможет также скопировать текст со слайда.

Для распознавания текста используются нейронные сети. Одна из них находит на изображении, которое попало в объектив, области с текстом. А вторая распознает его, анализируя контекст: начертания букв, соседние буквы и слова. Аналогичная технология применяется при распознавании текста в режиме «Перевод».

Умная камера помогает в решении разных задач. С её помощью можно искать товары, переводить текст, сканировать документы и распознавать предметы. Например, она подскажет модель автомобиля или название комнатного растения. Камера доступна в Браузере и в приложении Яндекс для iOS и Android.

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