Яндекс представил свой первый электросамокат

Как и ожидалось, компания Яндекс в рамках Yac 2022 анонсировала собственный электросамокат. Отмечается, что он спроектирован с учётом дорожной инфраструктуры городов России.

Самокат сделан из магниевого сплава, который используется в производстве сверхпрочных изделий, например в авиации. Это позволило сделать устройство более прочным и долговечным. В «Яндексе» заявляют, что это первый в мире арендный самокат из подобного материала. Также самокат получил передние и задние амортизаторы, а также большой дорожный просвет, что позволит перемещаться по брусчатке более комфортно.

Из других особенностей называется широкая, но короткая платформа. За счёт этого на нём можно передвигаться одному, но практически невозможно вдвоём, что сделает поездки более безопасными.

Новая модель появится в парке самокатов Яндекс Go и будет доступна для использования с весны 2023 года.