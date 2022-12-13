Яндекс покажет свой электросамокат 15 декабря

Яндекс создал собственный электросамокат, который могут представить 15 декабря в рамках конференции Yet another Conference.

Разработчиком нового устройства выступил производитель электросамокатов Wind, который был куплен «Яндексом» осенью 2021 года. Общая стоимость разработки оценивается в $10-15 млн.

Сейчас самокат проходит тестирование в Израиле, а собирать его будут в Китае.

Самокат от «Яндекса» тяжелее, чем модели конкурентов, быстро набирает скорость и оснащается дополнительным амортизатором заднего колеса.