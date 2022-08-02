«Яндекс» добавил в поиск отслеживание цен на товары

Компания «Яндекс» добавила в свой «поисковик» возможность получать уведомление о снижении цен на интересующий товар. Также пользователи могут просматривать динамику цен на специальном графике в карточке товара.

Кроме того, появился рейтинг магазинов и отзывы на них. При помощи обновлённого фильтра можно искать по продукции конкретного бренда или устанавливать характеристики модели.

«Яндекс» проводил тестирование поиска по товарам с различных сайтов с конца 2021 года. Сейчас поиск по товарам стал доступен всем пользователям, а цены на интересующие вещи теперь собираются в одну карточку.

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