Сервисы Яндекс 360 обзавелись мобильным сканером

В сервисах Яндекс 360 появился сканер документов. Пользователи приложений Яндекс.Почта и Яндекс.Диск могут отсканировать нужные документы и сразу загрузить их. Новая функция уберёт со сканируемого документа тени, создаст правильный свет и обрежет его по контуру.

Сканер работает на основе нейронных сетей, обученных на множестве примеров. Первая нейронная сеть определяет границы документа и правильно обрезает его по контуру. Другая убирает лишние тени, чтобы скан выглядел не хуже оригинала. При этом нейронная сеть хорошо отличает тени от картинок и сумеет скопировать даже сложный рисунок.

Полученный файл можно сохранить в формате PNG, PDF или JPG. Он будет доступен в мобильной и десктопной версии Документов, а также на Яндекс.Диске.

Сканер уже доступен в приложениях Почты и Диска для iOS и Android.