Названа дата анонса нового смартфона Sony Xperia

Поклонники бренда Sony могут ликовать. Компания объявила дату анонса нового флагманского Xperia 1 IV. Будущему смартфону приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.

Сейчас на официальном YouTube-канале можно просмотреть тизер, который немного рассказывает о серии смартфонов Xperia 1. В конце ролика появляется надпись «на новый уровень».

Анонс Xperia 1 IV состоится 11 мая. Тогда мы и узнаем больше подробностей.

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