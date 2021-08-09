Xiaomi запускает в России беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro

Xiaomi сообщила о выходе на российский рынок новой модели беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones 2 Pro.

Mi True Wireless Earphones 2 Pro оснащены тремя встроенными микрофонами для работы системы активного шумоподавления. В соображениях безопасности также был добавлен «прозрачный» режим, при котором окружающие звуки не фильтруются и дополняют сигнал из наушников, чтобы пользователь был осведомлен о происходящем вокруг.

Новые беспроводные наушники Xiaomi впервые поддерживают кодек LHDC, который способен передавать больше нюансов и деталей, чем SBC и AAC.

Наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro и идущий в комплекте зарядный футляр обладают аккумуляторами, что обеспечивает до 30 часов автономной работы. Если же батарея разрядилась, запас энергии можно быстро восполнить благодаря поддержке быстрой зарядки. Подключение наушников к зарядному устройству всего на 10 минут обеспечит еще 90 минут автономной работы. Кроме того, зарядный футляр Mi True Wireless Earphones 2 Pro поддерживает беспроводную зарядку и совместим со всеми аксессуарами, поддерживающими технологию Qi.

В России Mi True Wireless Earphones 2 Pro доступны в черном цветовом варианте по цене 7490 рублей.