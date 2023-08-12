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Xiaomi запретила Telegram на своих смартфонах в Китае

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Валентин Снежин сегодня в 22:35

Xiaomi приступила к блокировке установки мессенджера Telegram на своих устройствах в Китае. Для этой цели используется функция интерфейсной надстройки MIUI 13. Несмотря на то, что данная опция была впервые представлена в прошлом году с целью борьбы со спамом и мошенничеством, уже тогда возникли подозрения, что она может быть использована как инструмент цензуры.

При попытке установить Telegram на устройство с китайской прошивкой MIUI, пользователь сталкивается с сообщением, которое гласит, что приложение «не прошло проверку безопасности Xiaomi» и возможно представляет угрозу.

В Китае заблокирован ряд западных сервисов и социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и X (ранее Twitter). Местные власти традиционно стремятся контролировать средства цифровой коммуникации и поэтому эксперты видят в действиях Xiaomi усиление контроля со стороны китайских властей над киберпространством.

Вероятно, эта мера не затронет глобальную версию MIUI, предназначенную для устройств, официально экспортируемых из Китая. Тем не менее, пока не ясно, как поведут себя телефоны у тех, кто приобретает продукцию Xiaomi напрямую у китайских продавцов.

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Источник:
Scmp
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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