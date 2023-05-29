Xiaomi выпустила велотренажёр c генератором электричества

Mijia, суббренд компании Xiaomi, радует китайских потребителей новым устройством — велотренажером, способным генерировать электроэнергию во время тренировок. Это компактное и легкое устройство весом менее 40 кг и занимающее всего 0,45 м² пространства, что позволяет использовать его даже на балконе или в небольшой квартире. Особенностью велотренажера является его способность генерировать электроэнергию без необходимости подключения к внешнему источнику питания.

Кроме того, велотренажер оснащен удобной площадкой для размещения смартфона или планшета, на которой встроена беспроводная катушка зарядки мощностью до 20 Вт. Пользователи могут заряжать свои гаджеты через беспроводную зарядку или через порт USB-C.

Устройство оснащено встроенным дисплеем со световой индикацией, который отображает уровень сопротивления в 32 режимах, время тренировки и частоту вращения педалей. Кроме того, с помощью приложения Mijia пользователи получат доступ к различным программам тренировок, разработанным профессиональными тренерами.

Велотренажер Xiaomi Mijia Spinning Bike доступен для приобретения на платформе краудфандинга Youpin по цене 1799 юаней (~20 300 рублей). Розничная стоимость устройства составляет 1999 юаней (~22 600 рублей).