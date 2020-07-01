Xiaomi выпустила USB-телеприставку Mi TV Stick
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Xiaomi выпустила USB-телеприставку Mi TV Stick

Xiaomi представила для европейского рынка новую миниатюрную телевизионную приставку под названием Xiaomi Mi TV Stick. О ней уже давно ходили слухи и теперь можно подробно узнать её характеристики.

Приставка выполнена в форме обычной USB-флешки в чёрном цвете. Работает устройство под управлением Android TV 9.0 с возможностью вывода картинки в разрешении 1080p через HDMI-разъём. Большинство пользователей ожидали, что приставка сможет выводить изображение в 4K, но такой возможности Xiaomi не предоставила. По всей видимости для таких размеров адекватно реализовать такое пока невозможно.

  • Mi Tv Stick 1

В качестве процессора используется четырёхъядерной SoC Cortex A53 с графикой ARM Mali-450, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти соответственно. Есть поддержка Wi-Fi 802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 4.2.

  • Mi Tv Stick 1 1

Пульт для управления ничем практически ничем не отличается от старшего своего собрата. На нём также две отдельные кнопки для Netflix и Amazon Prime, а сверху располагается кнопка для вызова голосового ассистента Google.

Приобрести Xiaomi Mi TV Stick можно на европейском рынке за 40 евро (около 3300 рублей).

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