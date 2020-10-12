Xiaomi выпустила умные часы за $100

Компания Xiaomi выпустила обновление умных часов Mi Watch Color. Нынешняя модель называется Mi Watch Color Sports Edition.

Эта версия стоит $105, но по предварительному заказу их можно получить за $97. Продажи стартуют с 1 ноября.

Новинка получила яркий дизайн, а также датчик уровня насыщения крови кислородом SpO2. В прошлогодней версии его не было. Другие спецификации включают в себя дисплей AMOLED на 1,39 дюйма с режимом Always-On. Есть 120 циферблатов и 117 режимов тренировки.

Есть датчик сердечного ритма, чип GPS для отслеживания местоположения, модули Bluetooth 5.0 и NFC. Ёмксоть батареи составляет 420 мА•ч, чего должно хватать на 16 дней. Новинка доступна в чёрном, синем и белом цветах, а ремешки получили 6 цветовых вариантов.