Xiaomi выпустила смартфон Redmi 10 в России

Сегодня компания Xiaomi объявила о запуске смартфона Redmi 10 в России. По сравнению с предшественником, новая модель Redmi предлагает 50-мегапиксельную камеру с высоким разрешением – впервые в линейке, 6,5-дюймовый дисплей FHD+ с технологией AdaptiveSync и частотой обновления 90 Гц.

Redmi 10, оснащенный восьмиядерным процессором MediaTek Helio G88 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрой зарядки 18 Вт и входящего в комплект зарядного устройства на 22,5 Вт.

Смартфон доступен в трех цветах: матовый «Серый карбон», «Белая галька» с классическим гладким покрытием и глянцевый «Синее море» с текстурированным корпусом.

Новый смартфон поступит в продажу 14 октября. Redmi 10 в комплектации 4 ГБ + 64 ГБ будет доступен по цене 16 990 рублей, версия 4 ГБ + 128 ГБ – 18 990 рублей.