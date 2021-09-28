Xiaomi выпустила ремешок для часов с NFC

Технология NFC уже стала привычным делом, особенно, если речь идёт о бесконтактной оплате. Модуль сейчас есть практически в каждом носиком устройстве, начиная от смартфона и заканчивая смарт-часами.

Китайская компания в лице Xiaomi пошла дальше и анонсировала в Индии ремешок для часов Pay Strap. Внешний вид чем-то особым не выделяется, а его главной особенностью является встроенный модуль NFC. Такой ремешок достаточно закрепить на любых подходящих часах и после, пользоваться всеми преимуществами NFC.

Каких-либо подробностей о Pay Strap нет. Ремешок скоро появится в продаже и по предположениям будет не дороже Mi Band 6.