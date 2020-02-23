Xiaomi выпустила Redmi 9: NFC, батарейка на 5000 мАч и всего за 11 тысяч рублей

Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi 9. Новинка получила огромный 6,53-дюймовый дисплей с поддержкой Full HD+ разрешения, а также камеру с четырьмя модулями.

На задней стороне пластикового корпуса четыре камеры на 13 Мп основной, 8 Мп ширик, 5 Мп для макро и дополнительный датчик глубины на 2 Мп. Также есть сканер отпечатков пальцев.

За работу Redmi 9 отвечает процессор Helio G80 и 3/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Аккумулятор в смартфоне внушает доверие – целых 5020 мАч и поддержка быстрой зарядки до 18 Вт.

Redmi 9 доступен для заказа в Испании по цене 139 евро (11 тысяч рублей). Когда новинка доберётся до России – неизвестно.

Помимо Redmi 9, должны будут представлены более доступные модели Redmi 9C и самый бюджетный Redmi 9A.