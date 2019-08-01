Xiaomi выпустила детский телефон Qin AI Life
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Xiaomi выпустила детский телефон Qin AI Life

Компания Xiaomi старается делать устройства для всех возрастных категорий людей. На этот раз они позаботились о самых маленьких, выпустив для них телефон Qin AI Life. Его внешний вид очень прост и напоминает игровую приставку Game Boy. Если говорить о характеристиках, то здесь все максимально просто.

1 29

Так, аппарат получил 1,54-дюймовый дисплей с разрешением всего 240 на 240 пикселей. Размеры устройства невелики и составляют: 74×38,6×12,1 мм, да и вес небольшой – 48 грамм. На самом корпусе девайса имеется несколько больших кнопок. Что касается интерфейса, то он выполнен так, что он станет понятен даже тому, кто еще недостаточно хорошо читает.

Питается детский телефон от аккумулятора на 1 150 мАч, имеет модуль eSIM, а также поддержку технологий Wi-Fi и 4G. Кроме того, стоит выделить наличие виртуального помощника XiaoAI, который поможет отправлять голосовые сообщения. Также не стоит забывать и о таких функциях, как родительский контроль и определения местоположения. Приобрести телефон можно за 57 долларов на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Стала известна дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

Названа дата релиза Watch Dogs: Legion

Xiaomi выпустила детский телефон Qin AI Life

В России стартовали продажи Poco F2 Pro

Видеокарты NVIDIA RTX сняли с производства

Новый iPhone может получить SoC Apple A13 и цену до $300

Смотрим EcoBox – УФ-дезинфектор для смартфона

Ubisoft возобновила раздачу Watch Dogs 2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить