Xiaomi анонсировала глобальный выход Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi опубликовала официальный тизер-приглашение на онлайн-презентацию устройства из серии Redmi Note. Производитель обещает самый быстрый смартфон из этой линейки.

Открыто о конкретном устройстве не говорится. Однако, скорее всего, компания представит свой флагманский Redmi Note 11 Pro+ 5G для глобального рынка.

У устройства будет 6,67-дюймовый Super AMOLED дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Основная камера получит три датчика, главным будет выступать на 108 Мп. Новинка будет работать на однокристальной системе MediaTek Dimensity 92.

Емкость аккумулятора Redmi Note 11 Pro+ 5G составит 4500 мАч, также будет поддержка быстрой 120-ваттной зарядки.

Мероприятие будет транслироваться 29 марта 2022 года в 15:00 по московскому времени. Следить за ним можно будет на официальном YouTube канале компании.

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