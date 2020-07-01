Xiaomi работает над смартфоном с двумя экранами и большой камерой

Компания Xiaomi решила немного разнообразить свои устройства, а поэтому подала патент на не совсем стандартного дизайна смартфон. Этот патент был обнаружен в ведомстве CNIPA, а поэтому очень скоро был слит в сеть. Рендер демонстрируют нам девайс, с безрамочным дисплеем, двумя экранами и только одной, но очень огромной камерой.

Как можно заметить, передняя панель смартфона очень схожа с моделью Mi Mix Alpha. Дисплей занимает практически всю переднюю панель, лишь сверху и снизу видны небольшие рамки. НА нижней панели можно видеть разъем USB Type-C, динамик, а также слот для SIM-карты. Сверху дисплея имеется только кнопка включения аппарата. А вот найти кнопки регулировки громкости и фронтальную камеру не удалось.

Задняя панель нового устройства поражает своей необычайностью. Чего только стоит огромная камера, под которой располагается еще один дисплей. Стоит заметить, что передний и задний дисплей не объединены. Вероятно, дисплей на тыльной стороне будет использоваться, как видоискатель. В пример можно привести ZTE Nubia Z20. Это значит, что одна камера будет как основной, так и селфи.

На изображениях, которые утекли в сеть, можно заметить два цветовых варианта: аппарат с черной крышкой и с прозрачной, как в Mi 8 Explorer Edition 2018. Второй вариант немного приоткрыл тайну разрешения камеры, которое составляет 108 МП. Также в наличии у данной модели есть модуль 5G. А вот станет ли данный аппарат коммерческим, большой вопрос.