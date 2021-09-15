Xiaomi представила серию Xiaomi 11T

Состоялась презентация Xiaomi. На ней компания анонсировала запуск трех новых моделей смартфонов в линейке Xiaomi 11: Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro, а также обновленный Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11T Pro

Первый смартфон с технологией Xiaomi HyperCharge мощностью 120 Вт, вышедший на глобальный рынок. По заявлению компании технология обеспечивает полную зарядку устройства всего за 17 минут. Безопасность быстрой зарядки обеспечивается сертификатом TÜV Rheinland, наличием 34 параметров зарядки и безопасности аккумулятора, мониторингом температуры в режиме реального времени и другими дополнительными мерами.

Xiaomi 11T Pro оснащен тройной камерой (108-мегапиксельным широкоугольным сенсором, 2x-кратной телемакрокамерой и ультраширокоугольным объективом с углом обзора 120°).

Вдобавок смартфоны новой линейки получили функцию цифровой съемки в разрешении 8K и стандартом HDR10+.

DisplayMate оценил диcплей устройства на A+. 6,67-дюймовый 120-герцовый плоский AMOLED с разрешением FHD+ дополнен технологиями TrueColor, Dolby Vision, HDR10+ и 480 Гц частоты обновления. Экран покрыт защитным стеклом в Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T оснащается тройной камерой (108-мегапиксельный широкоугольный сенсор профессионального уровня, 2x-кратная телемакрокамера и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120°) с высоким разрешением и инструменты искусственного интеллекта.

Смартфон обладает 6,67-дюймовым 120-герцовым AMOLED-дисплеем. Устройство отличает более 1 миллиарда цветов, разнообразие функций защиты зрения и частота обновления 480 Гц.

За работу отвечает чипсет MediaTek Dimensity 1200-Ultra, аккумулятор в 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт, обеспечивающей полный заряд за 36 минут.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE имеет ультратонкий и легкий корпус толщиной в 6,81 мм и весом в 158 граммов. Боковые и верхняя рамки толщиной 1,88 мм.







Новинка обладает 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем, 10-битной функцией TrueColor и технологией Dolby Vision. Продолжая традиции линейки продуктов Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE предлагает лучшее в своем роде решение для съемки. Высокое качество съемки обеспечивается 64-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной широкоугольной камерой и 5-мегапиксельной телемакрокамерой.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 5G с поддержкой сетей пятого поколения. Также устройство оснащено аккумулятором емкостью 4250 мАч и мощностью 33 Вт c функцией быстрой зарядки.

Цены Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro и Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T – от 499 евро (42 600 руб);

Xiaomi 11T Pro – от 649 евро (55 500 руб);

Xiaomi 11 Lite 5G NE – от 370 евро (31 600 руб).