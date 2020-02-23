Xiaomi представила новую технологию беспроводной зарядки

Беспроводной способ зарядки смартфона всё больше набирает популярность, как у производителей, так и пользователей гаджетов. В этот раз Xiaomi представила новейшую технологию беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Пока она является самой быстрой зарядкой из всех существующий.

Для демонстрации использовался флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro с аккумулятором на 4000 мАч. Чтобы зарядить разряженный смартфон до 100%, понадобилось всего 40 минут. Ещё важной особенностью называется минимальный нагрев смартфона и зарядки.

Однако Xiaomi заверяет, что скорость зарядки зависит не только от мощности, а от самого смартфона и его аккумулятора.

Новая технология 40-ваттной беспроводной зарядки Xiaomi является неким ответом 60-ваттной зарядке Vivo, которая до сих пор не была официально анонсирована.