Xiaomi представила ноутбуки Mi NoteBook 14 и NoteBook 14 Horizon Edition

Компания Xiaomi продолжает нас радовать новыми устройствами. Так, вслед за умным браслетом сразу же были представлены пара новых ноутбуков. Этими устройствами стали ноутбуки: Xiaomi Mi NoteBook 14 и Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition. Вот такие длинные название получили эти устройства.

Первый из них, модель Xiaomi Mi NoteBook 14, как понятно из названия, получил экран диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD. За производительность отвечает процессор от Intel – модель Core-i5 десятого поколения. За обработку графической составляющей отвечает видеокарта Nvidia GeForce MX250. Также отметим объемы памяти: 8 ГБ ОЗУ+512 ГБ ПЗУ на SSD и веб-камеру с HD-разрешением. Время автономной работы этой модели достигает 10 часов.

У модели Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition выделим небольшую массу – всего 1,35 кг. Не менее интересным выглядит решение минимализма в экране, полезная площадь которого достигает 91%. В основу этой модели лег процессор Core-i7 10-го поколения от Intel. В этом устройств за графику отвечает видеокарта Nvidia GeForce MX350. Если же говорить о ценниках устройств, то данная модель будет представлена двумя модификациями:

i5/MX350/8/512 ГБ – 725 долларов

i7/MX350/8/512 ГБ – 790 долларов

А вот вариант Xiaomi Mi NoteBook 14 выйдет на рынок в трех вариациях:

i5/8/256 ГБ – 554 доллара

i5/8/512 ГБ – 593 доллара

i5/MX250/8/512 ГБ – 633 доллара.