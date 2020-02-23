Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5

Большинство пользователей, ведущих активный образ жизни с нетерпением ждали выхода нового умного браслета от Xiaomi, первые слухи о котором появились еще прошлым летом. Сегодня же в Китае прошло мероприятие, на котором был представлен умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Кстати, разработчики потрудились на славу и избавились от ряда недостатков, которые так или иначе раздражали пользователей.

В первую очередь стоит отметить отсутствие необходимости при зарядке извлекать капсулу из самого браслета. Для этих целей применена магнитная зарядка, что сделало устройство еще более удобным в использовании.

Информация выводится на 1,1-дюймовый AMOLED-экран. Как можно заметить, экран стал на 20% больше, нежели у предыдущего поколения. Более того, дисплей имеет более сотни анимированных циферблатов, на которых наличествуют персонажи популярных мультфильмов и аниме.

Что касается производительности, то разработчик отметил наличие улучшенного чипсета, который позволяет еще быстрее отслеживать активность человека. На данный момент существует поддержка 11 видов человеческой активности. Отдельно отметим возможности для женского пола отслеживать менструальный цикл.

В число других отслеживаемых активностей человека выделим функции отслеживания сна, наличие пульсоксиметра, системы мониторинга атмосферного давление и функцию удаленного управления камерой с помощью смартфона. Старт продаж Xiaomi Mi Band 5 в Китае назначен на 18 июня. На рынке появятся две версии: с модулем NFC и без него. Стоимость первого варианта – 32 доллара, второго, без NFC – 27 долларов.