Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX

Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max. Внешний вид напоминает прошлогодний Redmi TV 70. У него также минимальные рамки и тонкий корпус из алюминиевого сплава.

Новый телевизор обладает LCD-дисплеем с разрешением 4K, поддержкой HDR и охватом цветового пространства NTSC 85%. Сзади расположилась динамическая подсветка из 192 зон. Сердцем аппарата выступает 4-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной и 64 флеш-памяти.

Redmi TV Max имеет три порта HDMI, два USB и S/PDIF. Работает телевизор под управлением Android TV с оболочкой Patchwell.

Стоимость Redmi TV Max составляет 19 999 юаней (около 222 тысяч рублей по курсу). Гигант появится в продаже на китайском рынке с 9 апреля, а когда он доберётся до европейской части – неизвестно.