Xiaomi представила геймерскую линейку Black Shark 3

Xiaomi сегодня официально анонсировала геймерские смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Устройства отличаются своим дизайном и производительностью.

Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 865 с модемом X55, который отвечает за поддержку 5G.

Распаковка Xiaomi Black Shark 3

У базовой версии Black Shark 3 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080р и диапазоном HDR+. Отличие между версиями начинается уже здесь. Pro-версия получила 7,1-дюймовый дисплей с разрешением 2К. Частота обновления картинки у обоих “акул” составляет 90 Гц, скорость реакции сенсорного слоя — 270 Гц.

Распаковка Black Shark 3 Pro

Black Shark 3 получил аккумулятор емкостью 4720 мАч и быструю 65-ваттную проводную зарядку. Производитель обещает полный заряд за 38 минут. Также есть система жидкостного охлаждения.





Xiaomi Black Shark 3

У Black Shark 3 Pro батарея на 5000 мАч и те же 38 минут для 100% заряда, за 12 минут смартфон получает 50%.

Камеры у устройств этой линейки одинаковые — тройные: основной 64-мегапиксельный датчик и два дополнительный на 13 и 5 Мп.

С памятью отличий тоже нет — до 12 Гб оперативной LPDDR5 и до 256 Гб UFS 3.0 памяти.

Еще одним отличием между двумя устройствами являются механические кнопки в Black Shark 3 Pro. Их особенность заключается в том, что при обычном использовании они спрятаны в сам корпус, в таком положении пользователь их не чувствует. Во время игры их можно выдвигать по необходимости. Сообщается, что это обеспечивает больше контроля и нулевую задержку. Сам механизм рассчитан на 300 000 циклов работы, а кнопки справятся с миллионом нажатий.

Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят в продажу 6 и 17 марта соответственно. Базовая модель станет доступна для предзаказа уже сегодня, а Pro с 10 марта.

Стоимость Black Shark 3:

8/128 ГБ — $500

12/128 ГБ — $544

12/256 ГБ — $573

Стоимость Black Shark 3 Pro:

8/256 ГБ — $673

12/256 ГБ — $716