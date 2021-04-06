Xiaomi празднует Mi Fan Festival в России: выгодные предложения и акции

Компания Xiaomi, объявила о старте распродажи, приуроченной к Mi Fan Festival. Каждый год в апреле компания радует своих Mi фанатов по всему миру выгодными предложениями и активностями в честь своего дня рождения.

Специальные предложения в рамках Mi Fan Festival

В период с 8 по 15 апреля будут действовать специальные предложения на следующие продукты:

Redmi Note 10 можно приобрести за 16 490 рублей вместо 17 990 рублей (скидка 1 500 рублей, действует в официальном магазине Mi.com);

Redmi Note 8 Pro – 15 990 рублей за версию 6/64 ГБ и 17 990 рублей за версию 6/128 ГБ вместо 20 990 и 22990 рублей, соответственно (скидка 5 000 рублей, действует в официальном магазине Mi.com, а также на Wildberries, Citilink, Ozon, Onlinetrade);

Redmi 9 будет доступен за 10 990 рублей за версию 3/32 ГБ и 12 990 за версию 4/64 ГБ вместо 11 990 и 13 990 рублей, соответственно (скидка 1 000 рублей, действует в официальном магазине Mi.com, а также на Wildberries, Citilink, Ozon, Onlinetrade);

Также в рамках Mi Fan Festival в течение всего месяца пользователи смогут приобрести экосистемные продукты с существенными скидками.

Сервисное обслуживание

С 1 по 16 апреля будет действовать специальное сервисное обслуживание на смартфоны Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, приобретенные в официальном онлайн-магазине. Приобретая смартфон в официальном онлайн-магазине Xiaomi в указанный период, пользователь получит разовую скидку 50% на стоимость выполненных работ в гарантийный период, если возникли повреждения, которые не покрываются ограниченной гарантией производителя. Кроме того, в течение 6 месяцев от даты покупки, пришедшейся на период акции, покупатели могут рассчитывать на разовую бесплатную замену разбитого дисплея.