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Новости

Xiaomi показала выдвижную камеру в смартфоне

На прошедшей конференции для разработчиков, Xiaomi показала новые разработки для камер на смартфонах. К слову, сейчас штат отдела разработки камер состоит из 1 тысячи специалистов. Для сравнения в 2018 году количество сотрудников едва достигало сотни человек.

Самое интересное, что во время мероприятия была показана необычная камера для смартфона, которая имеет выдвижной механизм, как в обычном фотоаппарате.

  • Xiaomi Cam
  • Xiaomi Cam 2

Подобная технология имеет множество плюсов. Например, объектив получает большую диафрагму для пропуска света, а это существенно повышает качество фотографии.

В каком смартфоне будет задействована новая камера – пока неизвестно.

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Источник:
mydrivers
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