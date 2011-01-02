Xiaomi показала выдвижную камеру в смартфоне

На прошедшей конференции для разработчиков, Xiaomi показала новые разработки для камер на смартфонах. К слову, сейчас штат отдела разработки камер состоит из 1 тысячи специалистов. Для сравнения в 2018 году количество сотрудников едва достигало сотни человек.

Самое интересное, что во время мероприятия была показана необычная камера для смартфона, которая имеет выдвижной механизм, как в обычном фотоаппарате.





Подобная технология имеет множество плюсов. Например, объектив получает большую диафрагму для пропуска света, а это существенно повышает качество фотографии.

В каком смартфоне будет задействована новая камера – пока неизвестно.