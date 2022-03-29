Xiaomi выпустила доступный электросамокат Mijia Electric Scooter 3 Lite

Xiaomi выпустила новый электросамокат Mijia Electric Scooter 3 Lite (Youth Edition). Устройство является обновленной версией Mijia Electric Scooter 1s.

Корпус новинки сделан из высокопрочного алюминиевого сплава. Это делает корпус легче и, соответственно, самокат удобнее носить с собой.

Максимальная скорость движения .— 25 км/ч, мощность аккумулятора — 250 Вт. Запаса хода хватит на 20 км. Также сообщается, что способность преодолевать подъемы увеличилась на 13%.

Также производитель утверждает, что новый самокат стал на 10 мм тоньше своего старшего собрата.

Купить Xiaomi Mijia Electric Scooter 3 Lite можно будет с 5 апреля, пока что в Китае. Новинка доступна в белом и черном цветах по цене $298.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!