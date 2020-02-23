Xiaomi Mi Mix 4 появился на качественных рендерах

Ресурс 91Mobiles и дизайнер Вакар Кхан создали рендеры будущего Xiaomi Mi Mix 4. Изображения создавались на основе зарегистрированных патентах Xiaomi.

Новинка похожа на Mi Mix Alpha, но здесь площадь экрана занимает не всю поверхность. Задняя панель устройства практически стандартная, но включает в себя часть загибающегося экрана. Возможно, такое решение позволит удешевить стоимость смартфона и сделать его более функциональным.

Для сравнения, Mi Mix Alpha представили в прошлом году. До массового производства он так и не добрался, а его ценник достиг $2800. Сейчас он стал доступен в некоторых розничных магазинах. Однако, для большинства пользователей смартфон так и остался концептом.