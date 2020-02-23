Xiaomi Mi Mix 4 появился на качественных рендерах
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Новости

Xiaomi Mi Mix 4 появился на качественных рендерах

Ресурс 91Mobiles и дизайнер Вакар Кхан создали рендеры будущего Xiaomi Mi Mix 4. Изображения создавались на основе зарегистрированных патентах Xiaomi.

  • Xiaomi Mi Mix 4 1
  • Xiaomi Mi Mix 4 2

Новинка похожа на Mi Mix Alpha, но здесь площадь экрана занимает не всю поверхность. Задняя панель устройства практически стандартная, но включает в себя часть загибающегося экрана. Возможно, такое решение позволит удешевить стоимость смартфона и сделать его более функциональным.

  • Xiaomi Mi Mix 4
  • Xiaomi Mi Mix 4 5
  • Xiaomi Mi Mix 4 4

Для сравнения, Mi Mix Alpha представили в прошлом году. До массового производства он так и не добрался, а его ценник достиг $2800. Сейчас он стал доступен в некоторых розничных магазинах. Однако, для большинства пользователей смартфон так и остался концептом.

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