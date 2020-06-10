Xiaomi Mi Band 5 уже продают на Gearbest за $39

До анонса нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 ещё неделя, а он уже появился в продаже на китайских площадках. Например, новинку можно заказать на Gearbest в двух версиях – китайскую и глобальную. Стоимость у продавцов находится на уровне 43 долларов. Поставки обещают с 3 августа.

Стоит обратить внимание на «весомую» скидку в виде 50%. Якобы после релиза ценник будет достигать 100 долларов и выше, но всё это расчет на наивность покупателя. Ведь Xiaomi никогда ранее не продавала Mi Band по огромной цене.

Если верить описанию, то браслет получил 1,2-дюймовый дисплей, NFC и 11 режимов тренировок.

К подобной информации на китайских площадках стоит относиться с недоверием. Ведь никто не застрахован от недобросовестных продавцов, а все изображения и информацию они могут брать просто из интернета.

Официальный анонс Xiaomi Mi Band 5 ожидается 11 июня.