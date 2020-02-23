Xiaomi Mi 8 Pro получил MIUI 11 на Android 10
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Новости

Xiaomi Mi 8 Pro получил MIUI 11 на Android 10

Когда-то флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Pro начал получать глобальную прошивку MIUI 11 на базе Android 10.

  • Miui 11 The Geekru

Обновление включает январское обновление для Android, а также улучшенную систему безопасности. Были исправлены ошибки, из-за который невозможно было открыть настройки уведомлений и саму шторку уведомлений.

Апдейт MIUI V11.0.3.0.QECMIXM весит около 2 ГБ и уже доступен для жителей России.

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