Xiaomi Mi 8 Pro получил MIUI 11 на Android 10

Когда-то флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Pro начал получать глобальную прошивку MIUI 11 на базе Android 10.
Обновление включает январское обновление для Android, а также улучшенную систему безопасности. Были исправлены ошибки, из-за который невозможно было открыть настройки уведомлений и саму шторку уведомлений.
Апдейт MIUI V11.0.3.0.QECMIXM весит около 2 ГБ и уже доступен для жителей России.
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