Xiaomi Mi 11 может получить камеру на 192 МП и зарядку на 100 Вт

Ресурс Igeekphone опубликовал свежую утечку нового флагманского смартфона Xiaomi, который выйдет в 2021 году. Это модель Mi 11, которая получит топовое железо. Источник опубликовал неофициальные рендеры и предполагаемые характеристики новинки.

Утверждается, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 875, а также экран, который будет занимать 96% площади лицевой панели устройства. Предполагается, что это будет изогнутый дисплей типа Super AMOLED производства Samsung с разрешением 2K и подэкранной камерой.







Основная камера будет содержать сенсоры на 192 МП (главный датчик), 40 МП (с перископным объективом), 21 МП (широкоугольный) и 8 МП (для макросъёмки). Заявлена поддержка оптического стабилизатора и фазового автофокуса.

Из других особенностей отмечается зарядка мощностью в 100 Вт и аккумулятор на 5500 мА·ч. объёмы памяти пока не уточняются, однако очевидно, что они будут существенными.

Разумеется, это пока неофициальные данные, потому сложно сказать, насколько они соответствуют реальному положению дел.

При этом отметим, что такой или аналогичный смартфон будет стоить существенно выше нынешних флагманов за счёт Qualcomm Snapdragon 875, который, по слухам обойдётся дороже, чем нынешние флагманские однокристальные системы.