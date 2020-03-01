Стала известна дата официального релиза OnePlus 8

Большинство пользователей ожидали, что OnePlus 8 должны были представить в марте. Но в силу сложившихся обстоятельств, сейчас это невозможно. Поэтому появилась альтернативная дата – 15 апреля, причем выход на рынок состоится значительно позже. Эту дату подтвердил один из инсайдеров – Max J, который и поделился этой новостью на своем аккаунте в Twitter.

Что касается технических характеристик, то старшей модели OnePlus 8 Pro приписывают работу на чипсете Snapdragon 865, а также 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Аппарат получил 6,65-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Fluid AMOLED. Интересна величина частоты обновления экрана, которая доходит до 120 Гц. Предустановленной версией является Android 10 с собственной графической оболочкой OxygenOS. Ожидается, что этот девайс станет первым у производителя со стандартом защиты IP68.

Если говорить об оптической составляющей, то здесь выделим тройную основную камеру с главным модулем на 64 МП (скорее всего Sony IMX686), 20 и 12 МП. А вот фронтальная камера по новому веянию моду спрятана в небольшое отверстие в дисплее. Ее разрешение пока держится в секрете. А вот характеристики младшей модели – OnePlus 8 Lite. Информация выводится на чуть меньшего размера AMOLED-дисплей – 6,4 дюйма с частотой обновления картинки – 90 Гц.

Данная модель работает уже на чипсете Dimensity 1000 от MediaTek. Здесь уже идет две модификации: 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ, а также 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Питается аппарат от батареи, емкостью 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, мощностью 30 Вт. Что касается оптики, то здесь в наличии у будущего обладателя девайса будет также три камеры, но меньшего разрешения: 48, 16 и 12 МП.