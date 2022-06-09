Xiaomi выпустила кабель HDMI 2.1 за $15

Xiaomi выпустила кабель HDMI 2.1, который подойдет владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X.

У новинки пропускная способность 48 Гбит в секунду, длина — 1,5 метров + никелированные разъемы. Поддержка вывода изображения составляет 60 к/с для 8K и 120 к/с для 4K. Помимо этого Xiaomi обещает обратную совместимость с HDMI версиями 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 и 1.1.

Также выделяется поддержка технологий VRR и HDR.

Стоимость кабеля всего $15.

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