Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

Носимая продукция компании Xiaomi считается чуть ли не самой популярно среди пользователей. Это подтверждается недавней публикацией в сети, где раскрывается количество продаж подобных продуктов в период с 2014 по 2019 год китайским производителем. За это время компании удалось реализовать порядка 100 миллионов фитнес-трекеров Mi Band. Ожидается, что уже в этом месяце китайская компания представит новое поколение устройства.

Есть большая вероятность того, что уже 3 апреля компания анонсирует официально Mi Band 5. Об этом устройстве сейчас известно не много, поэтому говорить о его технических характеристиках нет смысла. Но укажем лишь на две инновации, которые скорее всего будут присутствовать в новом гаджете. Во-первых, это касается нового дисплея, который станет еще контрастнее для работы в солнечную погоду. Во-вторых, это наличие чипа NFC, который позволит оплачивать покупки даже за пределами Китая.