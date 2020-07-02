Xiaomi готовит продвинутую версию Mi Band 5 Pro

Представителям Xiaomi не удалось удержать в тайне существование профессионального варианта фитнес-браслета Mi Band 5. О его наличии некоторые аналитики заявили сразу же после выхода обычной версии. Однако доказательств не было. Теперь же тщательно изучив код одного из приложений для Xiaomi Mi Band 5 были обнаружены подтверждения.

Так, на зарубежном сайте GeekDoing были опубликованы данные, которые говорят, что в коде приложения Mi Wear были найдены слова и словосочетания с Kongming. Основываясь на ранних утечках, Kongming – это китайская версия фитнес-браслета с модулем NFC. Всего же в коде были обнаружены, кроме Kongming: Kongming L, Kongming Pro и Kongming Lite.

Еще одним подтверждением можно считать такие же утечки с кода приложения Mi Fit, где обнаружилась отсылка к Kongming Pro, что еще раз подтверждает существование Xiaomi Mi Band 5 Pro. Что касается возможных инноваций в браслете, то там ожидается наличие пульсоксиметра для глобальной версии.