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Новости

Xiaomi готовит к выпуску ридер Mi Ebook Reader

Бренд Xiaomi в первую очередь известен своими смартфонами, и лишь затем идет остальная продукция. На данный момент именно один из таких гаджетов готовится к презентации. Речь идет о Mi Ebook Reader – устройстве для чтения книг. Такая информация появилась на ресурсе Bluetooth Special Interest Group (SIG). Это продолжатель традиций прошлогоднего Mi Reader.

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В отличие от своего предшественника, Mi Ebook Reader также получит E Ink-дисплей, который расходует электроэнергию лишь в момент обновления изображения. А так как новое поколение всегда лучше по характеристикам прошлого, то Mi Ebook Reader должен получить обновленные компоненты. Как раз о них нет никаких новостей. Единственное, что известно на данный момент – это наличие Bluetooth 5.0.

Xiaomi Rider

Также существует большая вероятность того, что сохранится и диагональ дисплея 6 дюймов. Информация об устройстве, которая появилась на сайте Bluetooth SIG явно свидетельствует о том, что девайс находится на финальной стадии разработки. Если верить источникам, то презентация может состояться уже в конце этого квартала. Ожидается, что Mi Ebook Reader также появится и на международном рынке.

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