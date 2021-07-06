Xiaomi готовит «быстрый и футуристичный» смартфон

В ближайшие дни в Индии представят новый смартфон Xiaomi. Его страница уже появилась на Amazon.

Пока что опубликован только тизер, который называет новинку «быстрой и футуристичной». Источники в сети полагают, что это Redmi Note 10T, который появился в продаже в России в конце июня.

Версия для нашей страны представлена в одном вариант — с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти по цене в 21 990 рублей. Индийская версия, как ожидается, будет стоить меньше — около 15 000 рублей по курсу.

Новинка оснащена процессором MediaTek Dimensity 700, есть ЖК-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 90 Гц. Основная камера получила главный модуль на 48 МП, также есть NFC и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

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