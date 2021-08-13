Xiaomi готовит Black Shark 5 на базе Snapdragon 888 Plus

В скором времени на рынок должны выйти обновлённые процессоры Snapdragon 888 Plus, что приведёт к «переизданию» флагманских смартфонов на их основе. Одним из них может стать Xiaomi Black Shark 5.

Пока что китайские источники не называют даты выхода, но, как предполагается, новинка появится уже скоро. Ожидается две версии — Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro. Они могут получить зарядку мощностью от 100 до 120 Вт.

Сейчас самым мощным смартфоном в мире, по данным из базы AnTuTu, является Black Shark 4 Pro. Если Black Shark 5 и 5 Pro выйдут, как этого ожидают многие, они возглавят рейтинг надолго.

Не исключено, что такие модели могут появиться вскоре после сентябрьского анонса iPhone 13.