Прототип первого электрокара от Xiaomi представят в августе

Xiaomi планирует показать свой прототип электромобиля уже в августе.

Об этом сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Он рассказал, что электрокар разработали вместе с HVST Automobile Design. Представленный прототип будет проходить дорожные испытания перед дальнейшим запуском серийного производства.

Предполагается, что первые электромобили от Xiaomi появятся в 2024 году. Их будет выпускать завод Xiaomi Auto в Ичжуане.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!