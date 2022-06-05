Xiaomi выпустила кондиционер с охлаждением за 30 секунд

Xiaomi представила сверхбыстрый кондиционер Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP. Новинка работает в диапазоне температур от -32 до 60 °C.

Кондиционер способен разгоняться на охлаждение и нагрев всего за 30 и 60 секунд соответственно. Устройство также самостоятельно подстраивается под типы нагрузки — оценивает температуру и адаптирует компрессор на более высокие скорости. Общий объем циркулирующего воздуха в системе может достигать 680 м3/ч.

Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP рассчитан на площади до 20 квадратных метров. У новинки есть поддержка голосового управления Xiao Al и возможность связанной работы с другими умными гаджетами для дома от Xiaomi. Помимо этого, производитель обещает более экономное электропотребление по сравнению с предыдущими версиями.

В Китае стоимость такого мощного кондиционера составляет $375. Про выход на глобальный рынок пока информации нет.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!