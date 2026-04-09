Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей

В России поступил в продажу новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro. Это доступное устройство с большим экраном и ёмким аккумулятором.

Redmi A7 Pro оснащён 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Технология Wet Touch Technology 2.0 позволяет управлять экраном влажными, масляными или мыльными руками.

В основе смартфона лежит бюджетный процессор Unisoc T7250, а автономность обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 15 Вт. «Из коробки» бюджетник работает на HyperOS 3.

Для фото и видео предусмотрена основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Среди дополнительных функций — увеличение громкости до 200%, 3,5-мм аудиоразъём, боковой датчик отпечатков пальцев и NFC.

Redmi A7 Pro доступен в цветах «Чёрный», «Синий туман», «Зелёная листва» и «Оранжевый закат» по следующим ценам: