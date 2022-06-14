Xiaomi выпустила аэрогриль со смотровым окном

Компания Xiaomi анонсировала аэрогриль под названием Mijia Air Fryer Pro 4L. Его отличительной особенностью является смотровое окно, позволяющее наблюдать за процессом приготовления блюда.

Управление аэрогрилем происходит при помощи встроенного в кнопку OLED-экрана. Внутри находится двухслойное антипригарное покрытие. Устройство поддерживает приготовление еды при температуре от 40 до 200 °C с циркуляцией горячего воздуха на 360 градусов. Также есть поддержка более 100 рецептов из облака и управление через приложение Mijia.

В Китае аэрогриль Mijia Air Fryer Pro 4L уже доступен для предварительного заказа по цене $60.

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