Xiaomi 14 Ultra доступен на AliExpress от 139 тыс. рублей

Пока все ждут появления Xiaomi 14 Ultra в российских магазинах, AliExpress уже стал первой площадкой, где можно приобрести новинку в версии Global.

Напомним, что Xiaomi 14 Ultra выделяется прочной конструкцией Xiaomi Guardian, состоящей из алюминиевой рамы, а задняя часть корпуса выполнена из «нанокожи» с устойчивостью к механическим воздействиям. Защитное стекло Xiaomi Shield Glass обеспечивает в 10 раз более высокую устойчивость к падениям, чем Xiaomi 13.

Смартфон обладает 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К (3200х1440 пикселей), частотой обновления кадров 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Сердцем аппарата выступает Snapdragon 8 Gen 3.

В продаже смартфон будет доступен в двух классических цветах: черном и белом. Цена на Xiaomi 14 Ultra (с учетом скидки) начинается от 139 тыс. рублей.