Xiaomi 14 и 14 Pro получат увеличенные батареи и более мощные зарядки

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал новые подробности о будущих флагманах Xiaomi 14 и 14 Pro.

Сообщается, что емкость аккумулятора базовой версии Xiaomi 14 увеличится с 4500 мАч до 5000 мАч. Также вырастет мощность зарядки вместо 67-ваттной устройство получит 90-ваттную.

Pro-версию тоже ждут изменения. Вместо прошлогодних 4820 мАч в Xiaomi 13 Pro аккумулятор вырастет до 5000 мАч. Зарядка будет 50-ваттная беспроводная и 120-ваттная проводная.

Также по слухам, серия смартфонов получит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Анонс Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается в октябре.